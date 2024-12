Ubijanie śmietany. Wlej śmietanę do miksera i ubijaj na wysokich obrotach. Po kilku minutach zacznie oddzielać się maślanka – proces ten trwa od 5 do 10 minut, w zależności od sprzętu.

Czy warto robić masło w domu?

Robienie masła w domu ma swoje zalety – przede wszystkim wiesz, co jesz, bo skład jest prosty i naturalny. Ale czy to rozwiązanie jest tańsze niż sklepowe? Jedni mogą odpowiedzieć, że tak a drudzy, że nie. Przy obecnych cenach 500 ml śmietany kosztuje od 10 do nawet 14 zł, co oznacza, że domowe masło jest porównywalne cenowo do sklepowego.