Podczas rozliczania PIT-u uważaj na ulgę prorodzinną (na dziecko) Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Jedną z najpopularniejszych ulg jest tzw. ulga na dziecko (lub dzieci). Formalnie nazywa się ulgą prorodzinną. Podczas rozliczenia w 2024 r. roku skorzystało z niej 4,8 mln podatników. Zwrócono im ok. 7 mld zł, co oznacza, że ulgę przyznano na ponad 7 mln dzieci.

Jest z nią jednak poważny problem. Chodzi o limit dochodów, który nie zmienił się od początku istnienia ulgi, czyli od roku 2013. Wynosi on 112 000 złotych dla małżeństwa. Oto dokładne limity stosowania ulgi prorodzinnej:

112 000 zł - gdy podatnik pozostawał przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody małżonków), 112 000 zł - jeśli podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko, 56 000 zł - gdy podatnik nie pozostawał w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Niezmieniany limit powoduje, że uprawnionych do skorzystania z ulgi jest coraz mniej osób. W 2013 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 1600 złotych brutto, a więc ok. 1181 zł na rękę. Średnia pensja sięgała wtedy 3680 zł brutto. Limit ulgi wynosi ok. 4 667 zł miesięcznie. Kiedyś łapała się na nią większość podatników, dziś liczba uprawnionych maleje.

Co więcej: w zeszłym roku pisaliśmy o przypadku naszego czytelnika, który nieświadomie skorzystał z ulgi, która mu się nie należała. Zrobił to dwa lata z rzędu, zorientował się przypadkiem. Na szczęście skarbówka nie dopatrzyła się nadużycia, więc nasz czytelnik skorzystał z tzw. czynnego żalu. Powiadomił urząd skarbowy o swoim błędzie i zwrócił pieniądze. Dziwne jest jednak to, że rządowy system informatyczny, przez który się rozliczał, nie zauważył błędu i pozwolił na skorzystanie z ulgi.

Warto też zauważyć, że ulga jest limitowana jedynie dla niektórych rodziców.

Jakie są zasady jej przyznawania?

Z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka można zyskać 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie. W przypadku drugiego dziecka ulga jest taka sama, ale przy trzecim wynosi już 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie).

W przypadku czwartego i każdego kolejnego dziecka stawka rośnie do 2700 zł. Co ważne, ulga się sumuje. Zatem jeśli w rodzinie jest troje dzieci, to łączna ulga opiewa na 4224 zł.

Ale ulga na pierwsze dziecko limitowana jest przychodem rodzica: 112 000 zł łącznie lub jeśli jest to osoba samodzielnie wychowująca dziecko albo 56 000 zł w przypadku rodziców niepozostających w związku małżeńskim. Limity znikają wraz z drugim i kolejnym dzieckiem. Powtórzmy: problem limitu dotyczy tylko małżeństw lub rodziców jednego dziecka.

Warto też pamiętać, że rodzicom przysługuje ulga na dziecko urodzone również w trakcie 2024 roku, bez względu na miesiąc narodzin. Oblicza się ją od daty urodzenia. Ale samo pojawienie się drugiego dziecka jest już powodem zniesienia limitu dochodów.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Ulga prorodzinna jest dość specyficzna. To jedyna obecnie ulga odliczana od podatku, a nie od podstawy opodatkowania. Skorzystać z niej mogą tylko ci podatnicy, którzy osiągnęli w roku podatkowym dochody opodatkowane według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.) i rozliczają się na formularzach PIT-36 i PIT-37.

Z ulgi prorodzinnej nie skorzystają ci, którzy rozliczają się 19-proc. podatkiem liniowym (PIT-36L) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz osiągają dochody opodatkowane podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

