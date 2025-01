Na przesłanie PIT-a zawsze mamy kilka miesięcy, ale wiadomo, że to bardzo szybko zleci i nie ma co czekać do "deadline'a". Obecnie jeszcze nie trzeba tego robić, zresztą jeszcze nie wszyscy pracodawcy mogli wysłać odpowiednie dokumenty do rozliczenia. Ten czas możemy wykorzystać np. do szukania informacji o przysługujących nam ulgach. A jest kilka opłacalnych m.in. na dziecko lub termomodernizację domu.