To kluczowa zmiana, ponieważ w poprzednim sondażu IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu trzecie miejsce należało do Szymona Hołowni . Teraz marszałek Sejmu jest poza "pudłem" i przypadło mu czwarte miejsce. Zgarnął 8,9 proc. głosów.

Wybory prezydenckie. Kto wygra w drugiej turze?

Zwrócono uwagę, że poparcie dla prezydenta Warszawy w porównaniu z poprzednim sondażem spadło szczególnie wśród kobiet – z 46 do 32 proc. I co ważne, nie poparły innego kandydata, tylko w większości dołączyły do grupy "niezdecydowanych".