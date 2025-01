Tak zmieni się temperatura do końca stycznia. Aż trudno uwierzyć w te wartości

Do tego, że większość 2024 roku i początek 2025 to temperatury znacznie powyżej normy klimatycznej, już się przyzwyczailiśmy. Mieliśmy do czynienia jedynie z zimowymi epizodami z mrozem i śniegiem. Reszta stycznia to ciąg dalszy tej tendencji. Momentami można będzie wręcz poczuć się jak tuż przed zbliżającą się wiosną.