Apelacja prokuratury spowodowała, że sprawę rozpatrzono jeszcze raz i kara została zaostrzona do największej z możliwych. Brytyjski dziennik wspomniał jednak, że do publicznej wiadomości nie podano szczegółów zarzutów, co dokładnie miało przyczynić się do uznania Tataloo za bluźniercę.