Ryanair wprowadza karty pokładowe tylko w wersji mobilnej

– Naszym celem jest wyeliminowanie stanowisk odprawy na lotnisku, tak jak zrobiliśmy to ze stanowiskami bagażowymi. Wszystko będzie odbywać się za pośrednictwem aplikacji – powiedział prezes Ryanaira Michael O’Leary, cytowany przez airwaysmag.com.

Linia tnie siatkę połączeń w Modlinie

Przy okazji przypomnijmy, że w grudniu informowaliśmy, że Ryanair planuje bardzo mocne ograniczenie liczby operacji z lotniska w Modlinie . "Ryanair potwierdził dziś (12 grudnia), że latem przyszłego roku dokona dalszych redukcji przepustowości na lotnisku Warszawa Modlin, co spowoduje utratę ponad miliona miejsc, 11 bezpośrednich połączeń i zmniejszenie częstotliwości na kolejnych 28 trasach" – przekazał nam wówczas przewoźnik.

Jak wyliczył serwis Fly4free.pl, z rozkładu zniknie kilka naprawdę ciekawych możliwości. Popularnym i tanim kierunkiem na city breaki była zawsze Ryga, której teraz zabraknie. Wiosną nie wrócą także połączenia do Aten czy hiszpańskiej Walencji. Ostre cięcia dotknęły także kierunków do Wielkiej Brytanii . Z rozkładu zniknęły Manchestern, Birmingham, Leeds i Liverpool.

To jednak nie koniec zmian. Pewne jest także, że wiosną zabraknie lotów do szwedzkiego Goteborga. Turyści nie polecą także do Kowna na Litwie, czy stolicy Norwegii – Oslo.