Ryanair i Modlin się nie dogadali. Będzie drastyczne cięcie w sezonie letnim

Z systemu rezerwacji wynika, że już wiosną w siatce połączeń Ryanaira z lotniska w Modlinie pojawią się Edynburg, Saloniki, Rodos, Kopenhaga, Palma, Katania, Pafos, Zadar i Burgas. Samoloty Irlandczyków mają też częściej latać do Budapesztu i Alicante.

Patrząc na powyższą listę, można by przypuszczać, że mimo braku nowego kontraktu Ryanaira z portem, pasażerowie nie odczują tego w aż tak dotkliwy sposób. Na ziemię marzycieli sprowadza jednak oświadczenie Ryanaira przesłane redakcji naTemat.

"Ryanair potwierdził dziś (12 grudnia), że latem przyszłego roku dokona dalszych redukcji przepustowości na lotnisku Warszawa Modlin, co spowoduje utratę ponad miliona miejsc, 11 bezpośrednich połączeń i zmniejszenie częstotliwości na kolejnych 28 trasach" – przekazał nam przewoźnik.

Ryanair wprost: najmniej pasażerów od ponad dekady w Modlinie

Wszystko wskazuje zatem na to, że Ryanair w 2025 roku przewiezie z Modlina o ponad połowę mniej turystów niż w 2024 roku. "Najmniej od ponad dekady" – dodano w oświadczeniu.

Konsekwencje braku nowej umowy (poprzednia wygasła we wrześniu 2023 roku) port odczuwa już teraz. Jak wyliczył niedawno "Rynek Lotniczy", w listopadzie Modlin obsłużył zaledwie 109 tys. pasażerów. Dla porównania, w analogicznym okresie 2023 roku było to 216 tys. podróżnych.

Jeszcze wyraźniej negatywne konsekwencje braku porozumienia na linii port-przewoźnik widać w skali całego roku. Od 1 stycznia do 30 listopada z lotniska w Modlinie skorzystało 2 581 720 pasażerów. W analogicznym okresie sprzed roku było to 3 166 843 podróżnych. Różnica wynosi zatem blisko 600 tys. osób. A dodajmy, że nie jest to kwestią mniejszego zainteresowania podróżami. Wręcz przeciwnie, większość lotnisk w Polsce ma za sobą rekordowo dobre miesiące.