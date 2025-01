Najnowsza prognoza pogody pokazuje wielki problem. To będzie wyjątkowy koniec zimy

Śnieżna zima w Polsce to już przeszłość. Okazała się tylko epizodem. Mogliśmy cieszyć się mrozem i białą pokrywą dosłownie kilka dni. Tymczasem mamy do czynienia ze skrajnością. Temperatury jak na styczeń są tak wysokie, że odwilż dotarła nawet w góry. A co będzie dalej? Zarówno z modeli amerykańskich, jak i europejskich wynika jedna istotna rzecz.