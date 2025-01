Ale w takim ewentualnym mariażu to Konfederacja ma o wiele więcej do stracenia. Jak pisaliśmy w listopadzie zeszłego roku, PiS mogłoby się zwrócić ku Konfederacji. I okazuje się, że dla wyborców PiS byłoby to nawet do przełknięcia. Ale w drugą stronę już nie bardzo.