Prawo i Sprawiedliwość, ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego, zdobyło 32,2 proc. poparcia, co zapewniłoby mu 184 mandaty w Sejmie – liczba niewystarczająca do samodzielnego rządzenia. Jest to także spadek w porównaniu z grudniowym badaniem, kiedy PiS uzyskało 34,8 proc.