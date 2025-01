Wszyscy dziwili się, że to nie mięso. Kotlety sojowe w sosie BBQ Fot. 123 rf/zdjęcie seryjne

Wszyscy dziwili się, że to nie mięso. Kotlety sojowe lepsze niż schabowe

Chcesz zaskoczyć swoich gości i domowników daniem, które smakuje jak mięso, ale nim nie jest? Mamy coś dla Ciebie. To przepis na kotlety sojowe przygotowane w taki sposób, że nikt nie uwierzy, że to danie jest wegetariańskie.

Kotlety sojowe przyprawione w odpowiedni sposób, w połączeniu z pysznym sosem pieczeniowym lub BBQ, to danie, które podbije serca zarówno miłośników mięsa, jak i osób na diecie roślinnej.

Soja to niezwykły zamiennik mięsa – jest pełna białka i posiada konsystencję, która doskonale imituje mięso. Kotlety sojowe, odpowiednio przyprawione, mogą być równie smaczne, jak tradycyjne mielone czy kotlety z mięsa. Dodatkowo przygotujemy je w aromatycznym sosie, który nadaje im głęboki, "mięsny" smak.

Składniki na kotlety:

1 szklanka suchej soi (lub 200 g gotowych kotletów sojowych) 1 cebula 2 ząbki czosnku 2 łyżki bułki tartej 2 łyżki mąki 1 łyżeczka papryki wędzonej 1 łyżeczka kuminu 1 łyżeczka przyprawy do mięsa (np. wegetariańska przyprawa do kotletów) Sól i pieprz do smaku 2 łyżki oleju do smażenia

Składniki na sos pieczeniowy (lub BBQ):

1 szklanka bulionu warzywnego (lub wody) 2 łyżki sosu sojowego 1 łyżka keczupu (do sosu BBQ) lub 1 łyżeczka musztardy (do sosu pieczeniowego) 1 łyżka mąki ziemniaczanej (opcjonalnie, aby zagęścić sos) 1 łyżka oliwy z oliwek 1 łyżeczka cukru (jeśli robisz sos BBQ) Sól, pieprz do smaku

Przygotowanie kotletów:

Przygotowanie soi : Jeśli używasz suchej soi, należy ją namoczyć przez noc, a następnie ugotować w osolonej wodzie przez około godzinę, aż będzie miękka. Jeśli wybierasz gotowe kotlety sojowe, wystarczy je zalać wrzątkiem na około 15 minut, a następnie odsączyć. Mieszanie składników : Ugotowaną soję (lub namoczone kotlety sojowe) dokładnie odcedź i zmiel w blenderze lub rozgnieć widelcem, aby uzyskać konsystencję podobną do mięsa mielonego. Dodaj drobno posiekaną cebulę, czosnek, bułkę tartą, mąkę oraz przyprawy (paprykę wędzoną, kumin, przyprawę do mięsa, sól i pieprz). Wszystko dokładnie wymieszaj, aż masa będzie zwarta. Jeśli masa jest zbyt mokra, dodaj więcej bułki tartej. Formowanie kotletów : Z masy formuj małe kotleciki. Użyj rąk, aby nadać im kształt, lekko spłaszczając je. Smażenie : Rozgrzej olej na patelni i smaż kotlety na średnim ogniu przez około 3-4 minuty z każdej strony, aż będą złociste i chrupiące.

Przygotowanie sosu pieczeniowego lub BBQ:

Sos pieczeniowy : W rondlu podgrzej oliwę, a następnie wlej bulion warzywny i sos sojowy. Gotuj na małym ogniu przez kilka minut, aż sos zacznie się redukować. Dodaj musztardę i przyprawy do smaku. Jeśli sos jest za rzadki, możesz dodać łyżkę mąki ziemniaczanej rozpuszczoną w odrobinie wody, aby go zagęścić. Sos BBQ : Do rondla wlej bulion warzywny, keczup i sos sojowy. Dodaj cukier i gotuj przez 10 minut na średnim ogniu, aż sos zgęstnieje. Na końcu dopraw do smaku solą, pieprzem i ulubionymi przyprawami.

Na talerzu ułóż gorące kotlety sojowe, polej je przygotowanym sosem pieczeniowym lub BBQ, a całość możesz podać z ulubionymi dodatkami, np. ziemniakami, frytkami, kaszą lub surówką.

Kotletom sojowym przypisuje się bardzo mięsny smak, zwłaszcza gdy są odpowiednio przyprawione. Kiedy dodasz do nich aromatyczny sos, smak stanie się jeszcze bardziej intensywny i przekonujący.