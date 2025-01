– Dzisiaj być może najważniejsze słowa, jakie powinny paść tu w Parlamencie Europejskim, to słowa skierowane wprost do Europejek i Europejczyków: podnieście wysoko swoje głowy. Europa była, jest i będzie wielka – mówił Tusk podczas debaty w Strasburgu.

Dodał, że UE nigdy nie bała się skoków w nieznane i że to nie musi być przekleństwo. Wezwał do wyjścia z cienia USA i pokazania wielkości i potęgi UE.

– Trzeba na nowo uwierzyć w swoją siłę. Ten potencjał jest faktem, jesteśmy silni, równi największym potęgom światowym, tylko musimy w to uwierzyć i fakty są naprawdę po naszej stronie – przypomniał premier.

Bezpieczeństwo tak, wydatki tak

Tusk wezwał też do posłuchania Trumpa i potraktowania jego słów z uwagą.

– Skończył się czas komfortu, to wszyscy wiemy. Jeśli dzisiaj prezydent USA mówi o konieczności wzięcia większej odpowiedzialności przez Europę, przez sojuszników amerykańskich, za własne bezpieczeństwo, traktujmy to jako pozytywne wyzwanie. Chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę tylko sojusznik może życzyć swojemu sojusznikowi, żeby był silniejszy – mówił Tusk w PE.

– Niektórzy uważają, że to jest ekstrawagancja, albo jakiejś takie brutalne napomnienie czy złośliwość, kiedy słyszymy, że powinniśmy wydawać, być może 5 proc. na swoje bezpieczeństwo . Chcę wam powiedzieć, że to jest taki czas, kiedy na bezpieczeństwie Europa nie może oszczędzać. Mówię jako premier kraju, który wydaje już prawie 5 proc. na bezpieczeństwo i chcę powiedzieć, że wydaje te 5 proc. nie na swoje bezpieczeństwo, tylko, ale na bezpieczeństwo całej Europy – tłumaczył dosadnie.

– Nie pytajcie USA, co mogą zrobić dla naszego bezpieczeństwa. Musimy zapytać samych siebie, co możemy zrobić dla naszego bezpieczeństwa – podsumował.

Niezbyt entuzjastycznie odniósł się do pomysłu stworzenia wspólnej europejskiej armii. Dodał, że gdyby o kierunku marszu wojsk decydowały Węgry , to armia mogłaby pójść w innym kierunku, niż gdyby decydowała Warszawa. Ale tłumaczył, że "europejskie pieniądze, europejskie wysiłki powinny zbudować bezpieczną granicę Unii Europejskiej, zewnętrzną bezpieczną granicę".

Ekologia tak, ale ze zdrowym rozsądkiem

– Musimy uczciwie sobie powiedzieć, że niektóre regulacje europejskie doprowadziły obiektywnie do tego, że cena energii w Europie, w niektórych krajach europejskich, jest nieakceptowalnie wysoka. Jak wy chcecie konkurować z gospodarką amerykańską czy chińską, jeśli będziemy mieli trzykrotnie droższą energię ? – pytał.

– Europa nie może przegrać konkurencji globalnej, stać się kontynentem ludzi i idei naiwnych, jeśli zbankrutujemy, to nikt już nie będzie dbał o środowisko naturalne na świecie. Bardzo proszę, żebyśmy rzetelnie podeszli do pełnego i bardzo krytycznego przeglądu wszystkich regulacji, także tych wynikających z Zielonego Ładu i żebyśmy naprawdę potrafili nie tylko wskazać, ale zmienić wszystkie te zapisy, które mogą doprowadzić do wysokich cen, jeszcze wyższych cen energii – dodał.