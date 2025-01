Open'er Festival ogłosił kolejną artystkę Fot. Karol Makurat/REPORTER

"Gracie Abrams na Open’erze '25! That’s so true! Objawienie ostatnich lat, świetna songwriterka i jedno z najgorętszych nazwisk światowej sceny muzycznej!" – ogłosił w środę Alter Art, organizator Open'er Festival.

"Jezus Maria, kocham Was ponad życie", "Marzenia się spełniają", "W końcu!", "Ale super!" – piszą fani Abrams. Artystka wystąpi 2 lipca na Orange Main Stage.

Dodajmy, że Open'er Festival 2025 odbędzie się w dniach 2-5 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo, a bilety są już w sprzedaży. Pierwszym ogłoszonym headlinerem był Linkin Park z nową wokalistką Emily Armstrong. Do tej pory poznaliśmy jeszcze kilkoro artystów, m.in. Massive Attack, FKA twigs i Justice.

Kim jest Gracie Abrams? Wystąpi na Open'er Festival 2025 w Gdyni

25-letnia Gracie Abrams swoją pierwszą piosenkę napisała już jako ośmiolatka, a od swojego debiutu w 2019 roku zdążyła wyrobić sobie pozycję jednej z najciekawszych autorek piosenek swojego pokolenia. Jej emocjonalne i szczere teksty szybko przyciągnęły lojalną grupę fanek i fanów.

W zeszłym roku Abrams zdobyła nominację do Grammy w kategorii "Najlepszy nowy artysta", a w tym roku ponownie ma szansę na statuetkę, tym razem za utwór "Us" nagrany z Taylor Swift, w kategorii "Najlepszy występ duetu lub grupy pop".

Pierwsza EP-ka Gracie, "Minor", ukazała się latem 2020 roku i przyniosła takie single jak "21", "I miss you, I’m sorry" oraz "Long Sleeves". Jej kolejny minialbum, "This Is What It Feels Like", pojawił się w 2021 roku.

Przełomowy okazał się jednak rok 2023, gdy Gracie wydała swój debiutancki album "Good Riddance" z singlami "Where Do We Go Now?" czy "Difficult". Sukces płyty był ogromny, a jej trasa koncertowa po Ameryce Północnej wyprzedała się w mniej niż godzinę.

Rok później Amerykanka wydała swój drugi album, "The Secret of Us", który zdobył pierwsze miejsca na listach sprzedaży w Wielkiej Brytanii, Australii i Holandii oraz uplasował się na drugim miejscu w USA. Ogromnym wydarzeniem w jej karierze były również występy jako support podczas wybranych koncertów hitowej trasy Eras Tour Taylor Swift, które umocniły jej pozycję na muzycznej scenie.

Z drugiego albumu Gracie pochodzi również hit "That's So True", który pod koniec listopada podbił TikToka i Instagrama. Na Spotify ma już ponad pół miliarda wyświetleń.