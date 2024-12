Jak podaje CNN, seria koncertów znacząco wpłynęła na gospodarkę . Tournee trwało od 17 marca 2023 roku do 8 grudnia 2024 roku, a jego finałowy koncert odbył się na stadionie BC Place w Vancouver, w Kanadzie .

W trakcie 152 koncertów w 51 miastach Taylor Swift zgromadziła miliony fanów na całym świecie, a sukces tej trasy uczynił ją miliarderką. W samych Stanach Zjednoczonych fani wydali średnio 1300 dolarów na podróże, noclegi, jedzenie i o pamiątki związane z koncertami – to podobna kwota do wydatków na Super Bowl. Jednak w przeciwieństwie do jednorazowego wydarzenia, jakim jest finał futbolu amerykańskiego, trasa Swift trwała miesiącami i obejmowała 23 miasta w USA.