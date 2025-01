Kawa na pusty żołądek? Wszystko co musisz wiedzieć

Po spożyciu kofeiny wchodzi ona do krwiobiegu i szybko dociera do mózgu, gdzie blokuje receptory adenozyny, związku chemicznego odpowiedzialnego za uczucie zmęczenia.

Kawa na czczo a wrażliwy żołądek

W normalnych warunkach ten kwas jest niezbędny do trawienia pokarmu, ale kiedy pijemy kawę na pusty żołądek, bez pokarmu, który mógłby zneutralizować kwas, może dojść do podrażnienia błony śluzowej żołądka. To z kolei może prowadzić do dolegliwości takich jak zgaga, refluks, bóle żołądka czy wrzody.