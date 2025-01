5 przepisów na pyszne ziemniaczki z airfryera. Zwykłe frytki się chowają

Nie ma nic złego w tradycyjnych frytkach, do których jedynym dodatkiem jest sól czy keczup – dobrze przygotowana klasyka zawsze smakuje . Ale opcji mamy o wiele więcej, a airfryer zachęca do eksperymentów bez użycia oleju. Mamy dla was 5 smakowitych przepisów na pieczone ziemniaczki, które naprawdę uzależniają.