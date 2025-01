Nawrocki: Nie boję się Donalda Tuska

Mężczyzna chciał dokładnie dowiedzieć się od kandydata PiS , czy ma "plan B", gdyby w przypadku jego zwycięstwa wyniki wyborów zostały unieważnione. Wspominał przy tym z imienia i nazwiska o Donaldzie Tusku, co od razu rozgrzało publiczność do skandowania hasła: "Nie bać Tuska!".

– Ja wierzę, że dzięki państwa wsparciu wygramy wybory prezydenckie i wejdziemy do Pałacu Prezydenckiego. Jeśli chodzi o premiera Donalda Tuska , rozumiem pana emocje. My wszyscy jesteśmy zaniepokojeni. Artykuł 7. Konstytucji o praworządności jest łamany z regularnością każdego miesiąca – odpowiedział wówczas Nawrocki.

Dalej polityk nawiązał jeszcze do sytuacji w USA . – Prezydentem USA zostaje człowiek, którego premier Donald Tusk publicznie oskarżał o współpracę z federacją Rosyjską i zdaje się nigdy za to nie przeprosił – argumentował.

– Gwarantuję, że jeśli wygramy wybory, to jesteśmy narodem, który po zwycięstwie będzie gotowy do tego, żeby swojego prezydenta wprowadzić do Pałacu Prezydenckiego. Dzisiaj apeluję o wiarę w to, że zachowamy nasz system demokratyczny – kontynuował Nawrocki.