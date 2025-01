"Zespół KO ds. Rozliczenia PiS składa dziś zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez K. Nawrockiego - polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez darmowe używanie przez niego apartamentu do celów prywatnych".

Do postu odniósł się adwokat Bartosz Lewandowski, który zapytał: "Panie Mecenasie, jaka kwalifikacja prawna? Skoro chodzi o ‘doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem’, to na myśl przychodzi mi art. 286 KK, czyli oszustwo. Sęk w tym, że tutaj nie mamy w ogóle ‘rozporządzenia mieniem’, bo własność lokalu się nie zmieniła".