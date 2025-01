Donald Trump prezydentem USA. Tak Polska reaguje na jego plany

Lider Konfederacji Krzysztof Bosak wyraził nadzieję na podobne zmiany w Polsce. – "No i stało się to, co rzekomo było niemożliwe. Fajne zapowiedzi konserwatywno-narodowej kontrofensywy. Przyjdzie czas i na Polskę!" – napisał, nawiązując do zapowiedzi walki Trumpa z progresywnymi ideologiami.