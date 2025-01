38-latek został ojcem i dziadkiem. Jego córka jest starsza 8 miesięcy

Sebastian Zys, znany jako Mr Sebii, rzeczywiście przeszedł do historii jako młody dziadek. Został nim w 2024 roku, mając zaledwie 38 lat.

Co ciekawe, nie tylko stał się dziadkiem, ale też ojcem po raz kolejny – osiem miesięcy przed narodzinami wnuka powitał na świecie swoją córkę, Ajunę.

To naprawdę wyjątkowy moment w jego życiu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jego córka, Oliwia, jest młodsza od niego o jakieś 20 lat.

O tym, że na świat przyszedł jego pierwszy wnuk, Sebastian Zys poinformował 14 czerwca 2024 roku za pośrednictwem mediów społecznościowych. "No to zostałem chyba najmłodszym dziadkiem, po 30-stce. Teraz to już nie wiem, czy jestem tak stary, czy tak młody".