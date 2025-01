Fico przy okazji przyznał, że doskonale pamięta wydarzenia z 2018 roku. Wtedy masowe protesty po zabójstwie dziennikarza Jána Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kušnírovej zmusiły go do rezygnacji ze stanowiska premiera. Słowacki lider prawdopodobnie obawia się powtórki tamtych wydarzeń.

Kuriozalne wydarzenia w parlamencie

Czy słowacki premier ma problemy psychiczne?

W maju 2024 roku zamachowiec wpakował w Ficę 4 kule, słowacki premier był w bardzo ciężkim stanie. Odzyskał zdrowie fizyczne, ale co do psychicznego nie ma pewności. Faktem jest, że Fico bardzo stara się zacieśniać więzi z Moskwą. Niedawno zresztą odwiedził Putina na Kremlu, budząc tym wściekłość większości UE. A po spotkaniu zniknął na ponad 2 tygodnie, prawdopodobnie zaszył się w Wietnamie, by nie widzieć demonstracji jego rodaków poirytowanych pogaduszkami z Putinem.