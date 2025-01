Fot. IMAGO/Artyom Geodakyan/Imago Stock and People/East News

Premier Słowacji udał się przed świętami do Moskwy, gdzie rozmawiał z Władimirem Putinem o sprawach energetycznych, w tym o dostawach rosyjskiego gazu, a także o sytuacji na Ukrainie oraz o normalizacji stosunków między Słowacją a Rosją.

Wizyta ta spotkała się z krytyką wielu środowisk politycznych w kraju, które obawiają się, że może to prowadzić do osłabienia pozycji Słowacji w Unii Europejskiej i NATO. Od czasu spotkania z rosyjskim liderem Fico nie pojawił się publicznie, co wywołało liczne spekulacje na temat jego obecnego miejsca pobytu.