Karolina Wróbel miała być widziana w Bielsku-Białej. Śledczy badają nowy trop

Doszło do dwóch zatrzymań

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, 12 stycznia Patryk B., współlokator zaginionej i jej brata, został zatrzymany, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na trzy miesiące. Według nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski miał wyjść z mieszkania za Karoliną w dniu jej zaginięcia. Podobno śledczy są przekonani, że to on widział kobietę jako ostatni.