Zaginięcie 24-letniej Karoliny Wróbel. Zatrzymano jej współlokatora

W dniu zaginięcia Karolina Wróbel , która jest matką dwójki dzieci nie zabrała ze sobą telefonu, dokumentów ani pieniędzy. Miała iść do sklepu. Wyszła z rodzinnego domu w Czechowicach-Dziedzicach (woj. śląskie) około godz. 21:00. Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w sprawie zaginięcia Karoliny zatrzymano jej współlokatora , który usłyszał zarzut i trafił do aresztu na trzy miesiące.

Śledczy podobno są przekonani, że to on widział kobietę jako ostatni. Niepokojące są również doniesienia o jego rzekomej rozmowie ze znajomym, w której miał przyznać się do uduszenia kobiety i wrzucenia jej ciała do wody. Służby nie potwierdziły jednak tych doniesień, a motyw i rola mężczyzny w tej sprawie wciąż są badane.