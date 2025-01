Bliscy kobiety nie mają pojęcia, co mogło się z nią stać. W jej życiu miało nie wydarzyć się nic, co wzbudziłoby niepokój. Tym bardziej że w domu czeka na nią dwójka jej dzieci.

Karolina Wróbel zaginęła 3 stycznia. Co ukrywa jej współlokator?

Według nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski Patryk B. miał wyjść z mieszkania za Karoliną w dniu jej zaginięcia. Śledczy podobno są przekonani, że to on widział kobietę jako ostatni. Przerażające jest także to, co miał rzekomo powiedzieć znajomemu.