Polska firma zamyka się po 30 latach. Polki kochały te ubrania

Problemy finansowe i decyzja o likwidacji Redan

Już we wrześniu 2024 roku sytuacja finansowa Redan wyglądała dramatycznie. Z bilansu wynikało, że zobowiązania spółki wynoszące 60,5 miliona złotych znacznie przewyższały wartość jej aktywów, które opiewały na 42,4 miliona złotych. Firma nie była w stanie spłacać swoich długów, co praktycznie przekreśliło jej szanse na powrót do stabilności finansowej.