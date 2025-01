Jaka pogoda w weekend (25-26 stycznia)?

Mapy pogodowe na sobotę (25 stycznia) pokazują, że na północ od Polski będzie przemieszczać się niż. Przynosi silne wichury i śnieżyce w Skandynawii. Także w Polsce niże zwiększą dynamikę w pogodzie. Pewny jest nieco silniejszy wiatr. Nie będzie to taka wichura jak na północy Europy, ale także w Polsce wiatr w porywach będzie wiać do 70 km/h.

Prognoza pogody: wiosna w styczniu. Temperatura wyniesie nawet 15 stopni

A oto co przyniesie pogoda, jeśli chodzi o zmianę temperatury. Jak już pisaliśmy, dość niebezpiecznie może być na południowym wschodzie w nocy z piątku na sobotę – tam mogą pojawić się zamglenia i miejscami gęste mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura w nocy wyniesie od -3°C na południowym wschodzie do 4°C na zachodzie kraju. Weekend zapowiada się pod tym względem bardzo ciekawie. Niże "zaciągną" do nas ciepłe masy powietrza z południa Europy. Temperatury w weekend będą więc w Polsce wysokie.