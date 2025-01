Putin odpowiedział na słowa Trumpa o sankcjach i apel o rozmowy. Fot. RAMIL SITDIKOV/AFP/East News

Władimir Putin wypowiedział się o słowach Donalda Trumpa podczas wizyty na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. Prezydent Rosji odpowiedział na apele dotyczące wzajemnych rozmów płynące z USA.

Co Putin powiedział o słowach Trumpa?

– Jestem gotowy do spokojnych rozmów z Trumpem we wszystkich obszarach zainteresowania Rosji i USA – powiedział Władimir Putin.

– Widzimy oświadczenia obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych o jego gotowości do współpracy. Zawsze jesteśmy na nią otwarci – rozpoczął Władimir Putin.

Putin odniósł się do słów Trumpa, które sugerowały, co się stanie, jeśli Rosja nie zdecyduje się zasiąść do rozmów oraz do kwestii sankcji, którą poruszył prezydent Stanów Zjednoczonych.

– Nawet jeśli słyszymy o możliwości wprowadzenia dodatkowych sankcji wobec Rosji, wątpię, aby on (Trump - red.)podjął decyzje, które zaszkodzą samej amerykańskiej gospodarce – mówił Władimir Putin.

Jak się wyraził, jego spokój w tej sprawie jest spowodowany faktem, iż Donald Trump jest "nie tylko osobą mądrą, ale także pragmatyczną".

Co powiedział Trump o Putinie i Rosji po swojej inauguracji?

"Nie chcę skrzywdzić Rosji. Kocham Rosjan i zawsze miałem bardzo dobre stosunki z prezydentem Putinem" – napisał Donald Trump na platformie Truth Social. Dodał jednak, że może nie mieć wyboru, jeśli zostanie do tego zmuszony.

Apelował, by osiągnąć porozumienie teraz i zatrzymać "absurdalną wojnę". "Jeśli nie zawrzemy umowy, i to wkrótce, nie będę miał innego wyjścia, jak tylko nałożyć wysokie podatki, cła i sankcje na wszystko, co Rosja sprzedaje Stanom Zjednoczonym i różnym innym uczestniczącym krajom" – napisał prezydent USA. Przypomnijmy też, że prezydent USA Donald Trump powiedział we wtorek, że prawdopodobnie nałoży sankcje na Rosję, jeśli jej prezydent Władimir Putin odmówi negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Szczegółów swojego "planu" nie podał. Trump nie podał żadnych szczegółów na temat możliwych dodatkowych sankcji – pisał w naTemat Konrad Bagińśki. Stany Zjednoczone nałożyły już na Rosję surowe sankcje za inwazję na Ukrainę w lutym 2022 r.

Trump powiedział, że jego administracja również rozważa kwestię wysyłania broni na Ukrainę. Dodał, że Unia Europejska powinna zrobić więcej, aby wesprzeć Ukrainę. Jego zdaniem (co akurat nie jest zgodne z prawdą) USA wydały na pomoc Ukrainie 200 mld dolarów więcej od UE.

"Rozmawiamy z Zełenskim, wkrótce porozmawiamy z prezydentem Putinem" – powiedział Trump w swoim stylu. "Zastanowimy się nad tym" – dodał.

Trump powiedział też, że naciskał na prezydenta Chin Xi Jinpinga, aby interweniował w celu zatrzymania wojny na Ukrainie.