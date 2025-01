Marco Rubio objął stanowisko sekretarza stanu USA we wtorek 21 stycznia. Dwa dni później odbył rozmowę z Radosławem Sikorskim , który był jednocześnie pierwszym europejskim ministrem spraw zagranicznych, z którym rozmawiał nowy szef amerykańskiej dyplomacji. Rzeczniczka Departamentu Stanu USA Tammy Bruce w wydanym oświadczeniu poinformowała o szczegółach rozmowy.

"Sekretarz Rubio potwierdził siłę i znaczenie relacji USA-Polska dla pokoju i dobrobytu transatlantyckiego. On i minister spraw zagranicznych Sikorski rozmawiali o pogłębianiu naszych więzi w szerokim zakresie wzajemnych interesów, w tym współpracy obronnej i bezpieczeństwie energetycznym" – czytamy.

Tego samego dnia Rubio rozmawiał również z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte . Miał on "wzmocnić zaangażowanie USA na rzecz NATO ". Omówili także znaczenie silnych sojuszników i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Tematem rozmowy było także zakończenie rosyjskiej agresji na Ukrainę .

Sikorski ostrzega Trumpa przed Putinem

Dodał, że pogratulował Rubio objęcia stanowiska, a także podziękował za słowa prezydenta Trumpa , który zaznaczył, że to Władimir Putin musi zakończyć wojnę. Polski minister poinformował również, że uzgodniono spotkanie na przyszły miesiąc. Niewykluczone, że Marco Rubio odwiedzi Polskę jeszcze w tym roku.

– I to była dobra strategiczna rozmowa dwóch sojuszniczych krajów, nie tylko o stosunkach dwustronnych, nie tylko o wojnie w Ukrainie , ale także o sytuacji globalnej od Iranu po Kubę – przekazał szef MSZ.

Minister Sikorski odniósł się również do pytań dziennikarzy dotyczących wojny w Ukrainie. Odpowiedział, że "chciałby uprzedzić Trumpa, że to już jest inny Putin niż ten, z którym miał do czynienia w czasie swojej pierwszej kadencji".