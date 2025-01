Marcin Wicha nie żyje. Zdobywca Nike zmarł w wieku 52 lat

– Potrafi pokazać rzeczywistość od podszewki i pokazuje to tak, że my, czytelnicy z różnych pokoleń, odnajdujemy tu własne emocje – tak przewodniczący jury Marek Zaleski uzasadniał przyznanie nagrody za najlepszą książkę roku Wisze na 22. gali rozdania tych najważniejszych nagród literackich w Polsce .

"Odmawiam przyjęcia tego do wiadomości"; "Bardzo smutno. Miałem nadzieję wkrótce usłyszeć, że Marcin Wicha wygrał w plebiscycie na książkę 25-lecia"; "Naprawdę wielka strata, odszedł ktoś bardzo bliski. Potrafił nazywać tak intymne, ulotne stany w naturalny i subtelny sposób, że miało się wrażenie, jakby mówił to najbliższy przyjaciel"; "To nie jest możliwe... czekałam na kolejne książki. Bardzo, bardzo smutna wiadomość" – komentują fani autora pod wpisem Zdaniem Szota na Facebooku.