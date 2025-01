Szmydt będzie pilnował "wyborów" na Białorusi

W niedzielę odbędą się "wybory" na Białorusi. Wynik jest już jednak znany

W przeciwieństwie do 2020 roku, gdy w wyborach wystartować mogła zlekceważona przez Łukaszenkę opozycjonistka Swiatłana Cichanouska , w tym roku dyktator nie ma żadnej realnej konkurencji. Czworo "kontrkandydatów" to de facto aktorzy w teatrzyku, który urządził dyktator Białorusi. "Prezydent" Łukaszenka zmienił prawo tak, by opozycja nawet nie mogła zarejestrować komitetu.

O co chodzi ze Szmydtem? Hejtował sędziów za PiS, potem uciekł na Białoruś

Wracając jeszcze do Szmydta, to przypomnimy, że jesienią zeszłego roku dostał on oficjalnie azyl na Białorusi. – Bardzo się cieszę. Byliście pierwszymi, którzy mi o tym powiedzieli. Dziękuję prezydentowi Białorusi. To dla mnie bardzo ważne – powiedział wówczas państwowej agencji BiełTa. Jak dodał, "Białoruś jest teraz także moim krajem".