W niedzielę "wybory" na Białorusi. Tak ustawił się dyktator Alaksandr Łukaszenka

Dyktator Białorusi Alaksandr Łukaszenka w niedzielę zostanie po raz siódmy "wybrany" na prezydenta. Skąd to wiadomo? Oprócz przebiegu wcześniejszych głosowań wskazówką jest to, jak zabezpieczył się przed powtórką z burzliwych protestów w 2020 roku, gdy nie uznał prawdziwego zwycięstwa Swiatłany Cichanouskiej. Kończący w tym roku 71 lat Łukaszenka zagwarantował sobie "wygraną", a także zadbał o to, by jego dyktatorska emerytura, na którą kiedyś przejdzie, ociekała luksusem i bezkarnością.