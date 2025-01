Przydacz skłamał ws. rozmowy z USA. Sikorski szybko pokazał mu miejsce w szeregu

Szef MSZ Radosław Sikorski rozmawiał w czwartek telefonicznie z amerykańskim sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Były wiceszef MSZ w rządzie PiS Marcin Przydacz twierdzi jednak, że była to tylko kurtuazyjna rozmowa, gdyż nie ma po niej komunikatu ze strony Amerykanów. Nie jest to prawda, co dobitnie w swoim poście pokazał mu Sikorski.