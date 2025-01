prześwitujące ubrania, odsłaniające piersi, pośladki lub inne intymne części ciała, legginsy noszone zamiast spodni, odzież z obscenicznymi napisami, stroje uznane za "lubieżne, obsceniczne lub obraźliwe", ubrania, które wskazują na brak biustonosza.

Niedopuszczalne zachowania na pokładzie

Oprócz zasad ubioru linie lotnicze zwracają uwagę na niewłaściwe zachowania pasażerów. Spirit Airlines podkreśla, że nawet w wysokich temperaturach na pokładzie nie można zdejmować odzieży do bielizny. Zabronione jest także odsłanianie tatuaży z obraźliwym przesłaniem.

Jak podaje Good Morning America , w regulaminie przewoźnika wskazano również sytuacje, w których pasażer nie zostanie wpuszczony na pokład lub w których może zostać usunięty z samolotu. Należą do nich:

agresywne, obelżywe zachowanie, które może wywołać irytację lub obrazić innych pasażerów, bycie pod wpływem alkoholu lub narkotyków, niezastosowanie się do zgodnych z prawem poleceń członków załogi lotniczej, zachowania postrzegane jako zagrożenie bezpieczeństwa lub ryzyko wyrządzenia krzywdy innym osobom, linii lotniczej lub mieniu, choroby zakaźne przenoszone drogą powietrzną, np. ospa wietrzna, odmowa lub brak możliwości zapięcia pasów bezpieczeństwa w czasie lotu.

Spirit Airlines nie wyjaśniło wprost, co skłoniło przewoźnika do zaostrzenia zasad dotyczących ubioru i zachowania pasażerów. Wiadomo jednak, że linia lotnicza miała ostatnio do czynienia z incydentami związanymi z odzieżą.