Musk na wiecu skrajnej prawicy. Tusk komentuje

Jest to nawiązanie do słów Elona Muska, który mówił na wiecu AfD w Niemczech: – Myślę, że zbyt mocno skupiamy się na przeszłych winach (Niemców - red.) i musimy to przezwyciężyć. – Dzieci nie powinny czuć się winne za grzechy swoich rodziców, nawet ich pradziadków – dodał. Warto tu przypomnieć, że Musk w serwisie X często promuje prawicę i skrajną prawicę, w tym także AfD.