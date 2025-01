Gorąca wymiana zdań między Brzoską a Żukowską

Pod ich wpisem uaktywnił się jeden z najbogatszych Polaków, czyli szef InPostu Rafał Brzoska. "Tak się składa, że z żadnym 'Paczkomatem' – bo prawdziwy jest tylko ten InPostu, te na zdjęciu to 'automaty paczkowe' – uprzejmie proszę o poprawę, bo znowu trzeba będzie 'przepraszać', a po co?" – napisał Rafał Brzoska.

W dyskusję włączyła się przedstawicielka Lewicy Anna Maria Żukowska. "Nie zabroni Pan Polakom używania tej nazwy w mowie potocznej 'idę do paczkomatu', nawet jak to nie jest urządzenie InPostu. Zamiast cieszyć się z sukcesu dokonania wkładu do języka polskiego, trochę Pan tym straszeniem ośmiesza własną markę" – uznała polityczka. "Ma Pan dominującą pozycję na rynku. Chill" – napisała posłanka Lewicy do szefa InPostu.