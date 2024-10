Posłanka Lewicy zabłysnęła "empatią". Tak skomentowała... śmierć młodej Amerykanki

Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy, wywołała kontrowersje swoim komentarzem o śmierci amerykańskiej fotografki Amandy Gallagher, sugerując, że to "nominacja do Nagrody Darwina". Jej wypowiedź spotkała się z falą krytyki za brak empatii. To kolejny raz, kiedy Żukowska popisała się "empatią".