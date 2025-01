Najlepszy chleb w Biedronce poleca dietetyk. Zdrowy a niedrogi

Biały chleb posypany ziarnami często wygląda na bardziej zdrowy, ale to jedynie iluzja. W rzeczywistości jego podstawowym składnikiem jest biała mąka, a ziarna na wierzchu niewiele zmieniają pod względem wartości odżywczych.

Jako najlepszy chleb z Biedronki Michał Wrzosek wskazał chleb żytni 100% bez dodatku drożdży . Jak wyjaśnił dietetyk, pieczywo to ma jedynie trzy składniki, dużą ilość błonnika, a dodatkowo jest zwyczajnie tanie. Kosztuje 2,99 zł!

Słodkie wypieki zostaw na specjalne okazje

Wrzosek zachęca również, aby na co dzień unikać słodkich wypieków, takich jak drożdżówki, muffiny, donaty czy pączki. Choć mogą one stanowić smaczną przekąskę, zawierają dużą ilość cukru i tłuszczów, które nie sprzyjają zdrowemu stylowi życia.

Jak wybrać zdrowy chleb? Nie ufaj nazwom

W Polsce nie ma przepisów regulujących takie nazwy, dlatego warto samodzielnie sprawdzać skład produktów. To, co naprawdę się liczy, to jakość mąki, obecność ziaren i brak zbędnych dodatków, takich jak cukier czy polepszacze smaku.