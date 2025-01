To jedno z najgorszych śniadań. Jemy je na szybko w drodze do pracy

Większość z nas je zna i lubi – cynamonki, bułki z budyniem, z makiem, pączki, rogale, jagodzianki. I niektórym wydaje się, że nie jest to wcale zły wybór na śniadanie – w końcu to pieczywo z dodatkiem owoców. Mamy złe wieści – słodka bułka złapana w biegu do pracy i popita kawą to jedno z najgorszych śniadań. Dlaczego?