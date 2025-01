Nowości w rozliczeniach PIT. Każdy Kowalski zrobi to na swoim telefonie

W poniedziałek wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Marcin Łoboda, poinformował o udostępnieniu aplikacji mobilnej umożliwiającej dostęp do e-Urzędu Skarbowego. Obecnie aplikacja skierowana jest do osób fizycznych, co oznacza, że przeciętny obywatel może za jej pomocą złożyć swój PIT. Wystarczy telefon komórkowy.