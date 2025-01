Tak w łatwy sposób sprawdzisz PIT-11 i wyślesz PIT-37. Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

Rozliczenie PIT za 2024 rok: Kompletny przewodnik po terminach i procedurach

Ten przewodnik krok po kroku przeprowadzi Cię więc przez cały proces rozliczenia PIT za 2024 rok, od momentu otrzymania PIT-11 od pracodawcy aż po ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej.

Krok 1: Otrzymanie PIT-11 od pracodawcy (do końca lutego 2025)

Twoja przygoda z rozliczeniem PIT rozpoczyna się od otrzymania od swojego pracodawcy (lub płatnika) formularza PIT-11. Ten kluczowy dokument zawiera informacje o twoich dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2024 roku. Pracodawca ma obowiązek przekazać ci PIT-11 do końca lutego 2025 roku. Upewnij się, że otrzymałeś go na czas – w formie papierowej lub elektronicznej.

Krok 2: Sprawdzenie danych w PIT-11

Po otrzymaniu PIT-11 nie odkładaj go od razu na bok! To bardzo ważne, aby dokładnie sprawdzić wszystkie dane, w tym:

Kwoty dochodów: Czy zgadzają się z Twoimi zarobkami? Koszty uzyskania przychodu: Czy zostały poprawnie obliczone? Pobrane zaliczki: Czy kwota pobranych zaliczek na podatek dochodowy jest zgodna z Twoimi informacjami?

W przypadku jakichkolwiek błędów lub wątpliwości niezwłocznie skontaktuj się z pracodawcą w celu ich korekty. Pamiętaj, że błędy w PIT-11 mogą wpłynąć na twoje rozliczenie i doprowadzić do niedopłaty lub nadpłaty podatku.

Krok 3: Wybór formy rozliczenia

Masz do wyboru kilka sposobów rozliczenia się z fiskusem:

Tradycyjnie, za pomocą papierowego formularza PIT-37 : Możesz go pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl/web/finanse) lub w urzędzie skarbowym. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać listem poleconym. Nowocześnie, korzystając z programu do rozliczeń PIT : Na rynku dostępnych jest wiele programów, zarówno online, jak i do pobrania na komputer. Programy te ułatwiają wypełnienie deklaracji, automatycznie wyliczają podatek i minimalizują ryzyko błędów. Najwygodniej, za pomocą usługi Twój e-PIT : To rozwiązanie oferowane przez Ministerstwo Finansów, dostępne na stronie podatki.gov.pl. W usłudze Twój e-PIT znajdziesz wstępnie wypełnioną deklarację PIT-37 na podstawie danych z PIT-11. Możesz ją zaakceptować bez zmian, zmodyfikować lub odrzucić i wypełnić deklarację samodzielnie.

Wybór formy rozliczenia zależy od twoich preferencji i umiejętności. Jeśli wolisz tradycyjne metody, papierowy formularz będzie odpowiedni. Jeśli cenisz sobie wygodę i szybkość, skorzystaj z programu do rozliczeń lub usługi Twój e-PIT.

Krok 4: Wypełnienie deklaracji PIT-37

Niezależnie od wybranej formy rozliczenia, wypełniając deklarację PIT-37, musisz podać:

Dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania. Informacje z PIT-11 : dochody, koszty uzyskania przychodu, pobrane zaliczki.

Dodatkowo możesz skorzystać z przysługujących ci ulg i odliczeń, które obniżą twój podatek do zapłaty. Najpopularniejsze z nich to:

Ulga na dzieci: przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym dzieci do ukończenia 18. roku życia lub do 25. roku życia, jeśli dziecko się uczy. Aby skorzystać z ulgi, należy dołączyć do PIT-37 załącznik PIT/O . Ulga rehabilitacyjna: przysługuje osobom z niepełnosprawnościami. Można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne, leki, sprzęt rehabilitacyjny, dojazdy na zabiegi. Aby skorzystać z ulgi, należy dołączyć załącznik PIT/O . Ulga termomodernizacyjna: przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom domów jednorodzinnych, którzy ponieśli wydatki na termomodernizację. Można odliczyć koszty wymiany okien, ocieplenia ścian, montażu paneli słonecznych. Aby skorzystać z ulgi, należy dołączyć załącznik PIT/D . Odliczenie internetu: przysługuje osobom, które poniosły wydatki na internet w miejscu zamieszkania. Aby skorzystać z odliczenia, należy dołączyć załącznik PIT/D .

Dokładne informacje na temat ulg i odliczeń oraz warunków ich przysługiwania znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w instrukcji do formularza PIT-37.

Krok 5: Złożenie deklaracji PIT-37 (do 30 kwietnia 2025)

Masz czas na złożenie deklaracji PIT-37 do 30 kwietnia 2025 roku. Przypomnijmy i na tym etapie, że możesz to zrobić na kilka sposobów:

Elektronicznie : za pomocą platformy e-Deklaracje (www.podatki.gov.pl/e-deklaracje), programu do rozliczeń PIT lub usługi Twój e-PIT . To najszybszy i najwygodniejszy sposób. Osobiście : w urzędzie skarbowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Pamiętaj, że w ostatnich dniach terminu w urzędach skarbowych mogą tworzyć się kolejki. Pocztą : wypełnioną deklarację należy wysłać listem poleconym na adres urzędu skarbowego. Pamiętaj, aby wysłać list z wystarczającym wyprzedzeniem, aby dotarł do urzędu przed upływem terminu.

Krok 6: Zapłata podatku lub oczekiwanie na zwrot

Po złożeniu deklaracji PIT-37 urząd skarbowy zweryfikuje twoje rozliczenie. W wyniku weryfikacji może okazać się, że:

Masz niedopłatę podatku: W takim przypadku należy ją uiścić do 30 kwietnia 2025 roku. Możesz to zrobić przelewem bankowym, w kasie urzędu skarbowego lub na poczcie. Masz nadpłatę podatku: W takim przypadku Urząd Skarbowy ma obowiązek zwrócić Ci nadpłatę w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia deklaracji. Zwrot zostanie przelany na Twoje konto bankowe.

Złożenie deklaracji podatkowej przez małżonków

Małżonkowie mają możliwość wspólnego rozliczenia się z podatku, co w wielu przypadkach może przynieść korzyści finansowe, zwłaszcza jeśli jeden z małżonków zarabia znacznie więcej niż drugi.

Wspólne rozliczenie pozwala na sumowanie dochodów i odliczanie ulg od łącznej kwoty, co może obniżyć podatek do zapłaty.

Rozliczenie PIT a działalność gospodarcza

Osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczają się na innych formularzach niż PIT-37. W zależności od formy opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) stosuje się formularze PIT-36, PIT-36L lub PIT-28. Terminy składania tych deklaracji są takie same jak dla PIT-37, czyli do 30 kwietnia 2025 roku.

Korekta deklaracji podatkowej

Jeśli po złożeniu deklaracji podatkowej zauważysz błąd lub okaże się, że nie uwzględniłeś wszystkich przysługujących ci ulg i odliczeń, możesz złożyć korektę. W tym celu należy wypełnić formularz korekty (np. PIT-37 korekta) i złożyć go w urzędzie skarbowym lub wysłać elektronicznie. Korektę można złożyć w ciągu 5 lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy.

Ulgi i odliczenia – poznaj swoje prawa

Oprócz wymienionych wcześniej ulg i odliczeń istnieje wiele innych, z których możesz skorzystać. Warto więc zapoznać się z pełną listą ulg i odliczeń dostępną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub skonsultować się z doradcą podatkowym. Pamiętaj, że każda ulga i odliczenie mogą znacząco obniżyć Twój podatek do zapłaty.

Rozlicz się terminowo i uniknij problemów

Terminowe rozliczenie podatku to twój obowiązek. Złożenie deklaracji po terminie może skutkować karami finansowymi i odsetkami za zwłokę. Dlatego nie zwlekaj z rozliczeniem do ostatniej chwili i zadbaj o to, aby Twoja deklaracja trafiła do urzędu skarbowego na czas.

Ważne wskazówki:

Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji . Będzie ono dowodem na to, że rozliczyłeś się z fiskusem w terminie. W razie wątpliwości skorzystaj z pomocy doradcy podatkowego lub infolinii podatkowej . Eksperci pomogą Ci w wypełnieniu deklaracji i rozliczeniu się z podatku. Pamiętaj, że terminowe rozliczenie podatku to twój obowiązek. Złożenie deklaracji po terminie może skutkować karami finansowymi.

Rozliczenie PIT może wydawać się skomplikowane, ale z przewodnikiem krok po kroku z pewnością sobie poradzisz. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić dane w PIT-11, wybrać odpowiednią formę rozliczenia, wypełnić deklarację PIT-37, złożyć ją w terminie i w razie potrzeby skorzystać z pomocy doradcy podatkowego lub infolinii podatkowej. Życzymy powodzenia w rozliczeniu PIT za 2024 rok.