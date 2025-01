Naturalny środek do czyszczenia w Action. Za 6 zł wysprzątam całe mieszkanie

Action już nie raz dało się poznać jako sklep, w którym znaleźć można perełki z różnych dziedzin i to za grosze. Ostatnio sprzedaliśmy wam patent na mydło odplamiające za jedyne 5 zł. Teraz znalazłam dla was inny must-have do sprzątania i to bez chemii! Jak to możliwe? Spray z Action, którym posprzątam całe mieszkanie to głównie ocet w wygodnym rozpylaczu.