Maryla Rodowicz oprócz wielkiej pasji do muzyki, ma też zamiłowanie do luksusowych samochodów i jazdy. Okazuje się, że jej wielkim idolem przez lata był Sobiesław Zasada, jeden z najsłynniejszych polskich kierowców rajdowych i przedsiębiorców. To on miał zainspirować gwiazdę do posiadania własnego auta legendarnej marki.