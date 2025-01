Mało kto wie, że to warzywo z rosołu można jeść na surowo. Schrup je z solą zamiast omijać w sklepie

Kalarepa to warzywo, które w polskich kuchniach od lat traktowane jest po macoszemu. Najczęściej ląduje w rosole, by dodać aromatu, a następnie trafia prosto do kosza. A przecież to kulinarna krzywda! Surowa kalarepa to prawdziwy skarb – pyszna, chrupiąca i pełna wartości odżywczych. Jeśli w sklepie zwykle omijasz ją szerokim łukiem, czas to zmienić. Możesz ją jeść na surowo – oto jak.