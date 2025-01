Janusz Kowalski poszedł do siedziby WOŚP. Polityk PiS się przeliczył

We wtorek poseł PiS Janusz Kowalski udał się do siedziby WOŚP, aby przeprowadzić interwencję poselską i skierować pytania do Jerzego Owsiaka. Ostatecznie nie udało mu się wejść do środka, ale zapowiedział dalsze działania.