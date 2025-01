Mnóstwo osób chce pomagać. A można to robić na wiele sposobów. Niektórzy wrzucali pieniądze do puszek wolontariuszy, inni wysyłali sms-y, wpłacali na zakładane przez różne osoby eSkarbonki, a pozostali licytowali wyjątkowe aukcje charytatywne.

Licytacja sprzątania przez Musiała już się zakończyła

" Maciej Musiał wysprząta Ci dom do zapętlonego utworu 'Explosion'" – mogliśmy przeczytać w niedawnym poście na Instagramie, do którego 29-latek załączył zdjęcie przedstawiające siebie stojącego na tle papieru kuchennego, gąbek, odkurzacza oraz innych materiałów przydatnych podczas sprzątania.

"Zapraszam do licytacji. Istnieje możliwość wymiany zapętlonego utworu na: ABBA "Lay 'All Your Love On Me'; Pitbull 'Hotel Room Service'; ⁠Groove Coverage 'Moonlight Shadow'; ⁠Krzysztof Krawczyk 'Chciałbym być'. Jak mawiał klasyk: sprzątanie będziemy wspominać do końca świata i jeden dzień dłużej" – dodał gwiazdor.