Sąd wydał nową decyzję ws. aresztu twórcy Red i Bad

Paweł Szopa, właściciel marki Red is Bad, został jesienią zeszłego roku deportowany z Dominikany do Polski. Trafił wówczas do aresztu. We wtorek sąd przedłużył jego areszt o kolejne 60 dni. Na Szopie ciążą bowiem bardzo poważne zarzuty.