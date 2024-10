Deportowano go z Dominikany. Paweł Szopa jest już w Polsce, co czeka go teraz?

Paweł Szopa, właściciel marki Red is Bad, jest już w Polsce – poinformował minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Deportowany z Dominikany i poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi zamówień publicznych, Szopa w środę wieczorem wylądował na lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie został przekazany polskim służbom. Po północy agenci CBA przewieźli go do Katowic.