Już w weekend nadeszło silne ocieplenie. Nic na razie nie zapowiada zmiany, choć w najbliższy weekend spodziewany jest powrót chłodniejszego powietrza. Oto jakie są szanse na powrót prawdziwej zimy do początku lutego. Na razie do Polski napływają bardzo ciepłe masy powietrza z południowo-zachodnich obszarów kontynentu. Na mapach pogodowych widać ciepłe prądy, które wędrują do Polski z okolic Hiszpanii .

Wywołują one bardzo silne ocieplenie w całym regionie Europy Środkowej. We wtorek (28 stycznia) prognozowane było nawet 15 stopni i wiele osób może poczuć w Polsce powiew wiosny – podają Fani Pogody .

Dodajmy, że w środę (29 stycznia) temperatury w Polsce, na Słowacji czy na Węgrzech będą wyższe niż w większości regionów Hiszpanii!

W drugiej połowie tygodnia w Polsce nieco się ochłodzi. W tych dniach oraz w weekend pojawią się przymrozki. A lokalnie, przy rozpogodzeniach może wystąpić mróz do -5 stopni. W ciągu dnia jednak temperatury będą dodatnie już do końca tygodnia.

Bardzo ciekawe jest to, co stanie się na początku lutego na Półwyspie Iberyjskim. Na południu Hiszpanii termometry mogą pokazać nawet 25 stopni Celsjusza. Do Europy powrócą wtedy ciepłe masy powietrza. To w połączeniu z coraz wyższym słońcem przyniesie bardzo ciepłe, wiosenne dni w naszej części Europy.